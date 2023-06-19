Бойцы ССО показали, как уничтожают оккупантов прямо в окопах

Бойцы Сил специальных операций Украины зашли с тыла в окопы противника и ликвидировали 10 российских оккупантов.

Удачную атаку совершили на Южном направлении. На кадрах видно, как украинские военные обходят вражеские позиции и ликвидируют с помощью стрелкового оружия несколько захватчиков в окопах.

Оправившись от неожиданности, часть ВС РФ пытались сопротивляться, но попытки были напрасными.

"На Юге во время выполнения задания операторы морского центра специального назначения смогли зайти в тыл к врагу. Боевая группа воинов ССО застала неожиданно противника", — прокомментировали видео военные.

Напомним:

По данным Генштаба, с 24 февраля 2022 года ВСУ ликвидировали 220 450 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 630 военных. Армия РФ сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 24 боевых столкновения.

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