Бойцы ССО показали, как уничтожают оккупантов прямо в окопах

Захватчики пытались сопротивляться.
Бойцы Сил специальных операций Украины зашли с тыла в окопы противника и ликвидировали 10 российских оккупантов.
Удачную атаку совершили на Южном направлении. На кадрах видно, как украинские военные обходят вражеские позиции и ликвидируют с помощью стрелкового оружия несколько захватчиков в окопах.
Оправившись от неожиданности, часть ВС РФ пытались сопротивляться, но попытки были напрасными.
"На Юге во время выполнения задания операторы морского центра специального назначения смогли зайти в тыл к врагу. Боевая группа воинов ССО застала неожиданно противника", — прокомментировали видео военные.
Напомним:
По данным Генштаба, с 24 февраля 2022 года ВСУ ликвидировали 220 450 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 630 военных. Армия РФ сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 24 боевых столкновения.
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