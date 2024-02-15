Бойцы ССО показали, как уничтожили и зачистили посты врага на Южном направлении (видео)

Боевая группа Сил специальных операций ( ССО ) уничтожила и зачистила наблюдательные посты российских террористов в Южном направлении.

Об этом сообщили ССО Вооруженных сил Украины в Telegram.

Во время проведения специальной разведки на Южном направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили патрульную лодку и наблюдательные посты противника.

Для уничтожения врага оператор БПАК нанес по целям огневого поражения с помощью тепловизионного дрона с системой сброса. После этого на зачистку наблюдательных постов выдвинулась боевая группа ССО.

ССО показали уничтожение и зачистку постов врага на Южном направлении

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Кроме удачного уничтожения и зачистки объектов противника также были захвачены трофейное оружие и спецтехника.

Профессионально совершенные специальные действия операторов ССО в дальнейшем позволят контролировать большее количество участков на данном направлении.

Напомним, ССО на Лиманском направлении поразили враждебный комплекс РЭБ Р-330 "Житель".

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