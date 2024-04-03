Бойцы ССО показали, как уничтожили танковые тягачи, БМП и оккупантов (видео)

Украинские защитники атаковали врага FPV-дронами и ракетами Brimstone.
Операторы дронов Сил специальных операций ВСУ уничтожили российские танковые тягачи, БМП и живую силу противника. Эти моменты зафиксировали на видео с дронов.
Соответствующий ролик опубликован в Телеграм-канале ССО.
Сообщается, что во время выполнения боевых задач на одном из операционных направлений операторы FPV-дронов восьмого полка ССО обнаружили и уничтожили два вражеских танковых тягача, БМП и двух российских военных.
С помощью ракет Brimstone были уничтожены БМП вместе с экипажем и полевой склад боеприпасов.
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К слову, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выложил яркое видео уничтожения российской техники и бойцов оккупационной армии.
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