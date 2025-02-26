Бойцы ССО уничтожили взвод оккупантов на Донетчине: яркое видео

Выжить удалось только одному захватчику. Его взяли в плен.

На Донецком направлении операторы дронов третьего полка Сил специальных операций Украины уничтожили около взвода российских военных во время налета на промышленный комплекс. Процесс ликвидации противника сняли на видео.

Об этом сообщается в телеграм-канале ССО.

Когда вражеская пехота заняла промышленный комплекс, командование одного из отрядов третьего полка ССО спланировало и отправило подгруппы для проведения специальных действий на самом объекте и по периметру промышленной зоны.

Первыми отработали операторы дронов. После сбросов и ударов FPV-дронами операторы залетели в промзону на бронированных внедорожниках Humvee и зачистили все здания.

Во время налета украинских дронов только одному оккупанту удалось сохранить жизнь. Операторы заставили его сдаться в плен.

Россиянин предоставил ценную информацию о местах накопления вражеского войска и его складах боеприпасов. Украинские защитники уничтожили эти арсеналы в тот же день.

Бойцы ССО уничтожили взвод российских войск на Донетчине

К слову, по информации Deep State, российские войска за прошедшие сутки продвинулись на Харьковщине и Донетчине.