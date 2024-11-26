Бойцы ССО устроили блестящую атаку на позиции врага на Курщине (видео)

Были ликвидированы два российских военнослужащих.

Украинские бойцы ССО совершили блестящий налет на позиции российских войск в Курской области и сняли все на видео.

Об этом сообщается в телеграм-канале Сил спецопераций.

"Операторы 73 морского центра Сил специальных операций совершили налет на позиции противника в Курской области. И успешно ликвидировали двух военнослужащих России", — говорится в заявлении ССО.

Там также опубликовали видео, на котором зафиксированы удары по врагу.

Бойцы ССО атаковали на позиции врага в Курской области

Напомним, издание Forbes сообщило, что на Курщине 50 тыс. российских войск готовят атаку против 20 тыс. украинских защитников. Бригады ВСУ готовятся к "массовому" бою.

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