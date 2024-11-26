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Бойцы ССО устроили блестящую атаку на позиции врага на Курщине (видео)

Бойцы ССО устроили блестящую атаку на позиции врага на Курщине (видео)

ССО совершили успешный налет на позиции российских войск на Курщине/Скриншот с видео

Были ликвидированы два российских военнослужащих.

Украинские бойцы ССО совершили блестящий налет на позиции российских войск в Курской области и сняли все на видео.

Об этом сообщается в телеграм-канале Сил спецопераций.

"Операторы 73 морского центра Сил специальных операций совершили налет на позиции противника в Курской области. И успешно ликвидировали двух военнослужащих России", — говорится в заявлении ССО.

Там также опубликовали видео, на котором зафиксированы удары по врагу.

Бойцы ССО атаковали на позиции врага в Курской области

Бойцы ССО атаковали на позиции врага в Курской области

Напомним, издание Forbes сообщило, что на Курщине 50 тыс. российских войск готовят атаку против 20 тыс. украинских защитников. Бригады ВСУ готовятся к "массовому" бою.

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