Бойцы "Стальной Границы" показали, как уничтожили враждебный комплекс видеонаблюдения (фото, видео)

В Харьковском направлении пограничники заметили и уничтожили вражеский комплекс для наблюдения.

Защитники 15 мобильного пограничного отряда обнаружили и уничтожили российский комплекс видео-тепловизионного наблюдения Муром-М.

Соответствующее видео показала прессслужба ГНСУ.

"Метким попаданием оператор дрона-камикадзе демилитаризовал вражеский комплекс", — говорится в подписи.

Комплекс видео-тепловизионного наблюдения "Муром-М" / Фото: http://dpsu.gov.ua/

На видео из дрона видно, что вражеский комплекс видео-тепловизионного наблюдения был не слишком замаскирован, поэтому оператор БПЛА заметил его и уничтожил ювелирным попаданием. Отмечается, что это произошло во время воздушной разведки защитников Харьковского направления.

Следует добавить, что "Муром-м" – это система для дальнего визуального наблюдения, снабженная оптической камерой с мощным зумом. "Муром" позволяет рассмотреть человека на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль в 8 км, а людей в 4 км.

Напомним, представилось видео мощного взрыва, раздавшегося под Москвой в Сергиевом Посаде. Первые секунды попали на камеру в полутора километрах от эпицентра.

Читайте также: