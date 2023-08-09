Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Бойцы "Стальной Границы" показали, как уничтожили враждебный комплекс видеонаблюдения (фото, видео)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
924
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Бойцы "Стальной Границы" показали, как уничтожили враждебный комплекс видеонаблюдения (фото, видео)

Комплекс видео-тепловизионного наблюдения "Муром-М" / Фото: http://dpsu.gov.ua/

В Харьковском направлении пограничники заметили и уничтожили вражеский комплекс для наблюдения.

Защитники 15 мобильного пограничного отряда обнаружили и уничтожили российский комплекс видео-тепловизионного наблюдения Муром-М.

Соответствующее видео показала прессслужба ГНСУ.

"Метким попаданием оператор дрона-камикадзе демилитаризовал вражеский комплекс", — говорится в подписи.

Комплекс видео-тепловизионного наблюдения
Комплекс видео-тепловизионного наблюдения "Муром-М" / Фото: http://dpsu.gov.ua/

На видео из дрона видно, что вражеский комплекс видео-тепловизионного наблюдения был не слишком замаскирован, поэтому оператор БПЛА заметил его и уничтожил ювелирным попаданием. Отмечается, что это произошло во время воздушной разведки защитников Харьковского направления.

Следует добавить, что "Муром-м" – это система для дальнего визуального наблюдения, снабженная оптической камерой с мощным зумом. "Муром" позволяет рассмотреть человека на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль в 8 км, а людей в 4 км.

Напомним, представилось видео мощного взрыва, раздавшегося под Москвой в Сергиевом Посаде. Первые секунды попали на камеру в полутора километрах от эпицентра.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
924
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация