Бойцы Теробороны остановили прорыв российских войск в Чернигов

Оккупанты понесли значительные потери и отступили.
Силы Территориальной обороны 16 марта пресекли попытку российских военных прорваться в Чернигов.
Об этом сообщили в МВД Украины.
"Оккупанты пытались прорваться в Чернигов, но их ждала Территориальная оборона. Враг понес значительные потери и отступил. Бойцы Территориальной обороны держат свои позиции и наращивают количество фортификационных сооружений. Победа за нами!" – говорится в сообщении.
Напомним, 16 марта в Чернигове российские войска обстреляли людей в очереди за хлебом — погибли 10 человек. Эту информацию подтвердили в Офисе генпрокурора.
Также ранее стало известно, что под Черниговом в плен Теробороне сдались шесть российских военных во главе с майором.
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