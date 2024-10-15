Бойцы Третьей штурмовой бригады успешно контратаковали на Харьковщине и показали "трофеи" (фото)

Подразделение, сформированное ветеранами "Азова" и сегодня выполняющее задачи по защите Украины от РФ, а именно Третья штурмовая бригада, успешно пополнило обменный фонд на Харьковщине.

Об этом военные 3 ОШБр рассказали 15 октября.

"Бойцы Третьей штурмовой бригады провели успешные контратакующие действия на позициях противника в районе Харьковщины. Последствия — в фото от комроты друга Дацика и 2-го штурмового батальона. Как думаете, с кого сняли погоны?" – спросили воины подписчиков.

Фото: 3 ОШБр

Напомним, в Купянске не осталось ни одного целого дома. Об этом заявил глава РВА Андрей Канашевич.

По его словам, поддерживать жизнеобеспечение города с каждым днем все сложнее.

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