Бойцы Третьей штурмовой бригады успешно контратаковали на Харьковщине и показали "трофеи" (фото)

Украинские воины отработали в Харьковской области.
Подразделение, сформированное ветеранами "Азова" и сегодня выполняющее задачи по защите Украины от РФ, а именно Третья штурмовая бригада, успешно пополнило обменный фонд на Харьковщине.
Об этом военные 3 ОШБр рассказали 15 октября.
"Бойцы Третьей штурмовой бригады провели успешные контратакующие действия на позициях противника в районе Харьковщины. Последствия — в фото от комроты друга Дацика и 2-го штурмового батальона. Как думаете, с кого сняли погоны?" – спросили воины подписчиков.
Напомним, в Купянске не осталось ни одного целого дома. Об этом заявил глава РВА Андрей Канашевич.
По его словам, поддерживать жизнеобеспечение города с каждым днем все сложнее.
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