Бойцы Третьей штурмовой "развалили" вражеский накат среди ночи: какие потери армии РФ (видео)

Наши защитники продолжают отправлять противника в ад.

Так, 3-я штурмовая уничтожила позицию россиян ударными дронами и гаубицей Д-30. Враг понес потери в технике и личном составе.

Об этом говорится в телеграмм-канале бригады.

Накрыли врага 122 и 155 мм снарядами бойцы АДн "Всадники грома".

Бойцы 3-й штурмовой "развалили" вражеский накат среди ночи

"Отработали по личному составу врага в зданиях, лесных полосах и полях. А также – вовремя обнаружили и сорвали прицельными поражениями ночную попытку атаковать позиции бригады", — акцентировали в бригаде.

Ранее военные 3-й штурмовой показали прицельную работу дронов по противнику. В результате – минус САУ, миномет, две "беха" и несколько единиц автотехники россиян.

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