"Бойцы творят невероятные вещи, которые выходят за пределы возможного": в полку "Азов" поблагодарили украинцев за поддержку

"Бойцы творят невероятные вещи, которые выходят за пределы возможного": в полку "Азов" поблагодарили украинцев за поддержку

С каждым днем войны защитников города становится меньше, но они уничтожают оккупанта.

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар записал видеообращение, в котором сообщил, что уже более 50 дней идут тяжелые ожесточенные бои за Украину и Мариуполь. Это почти 1200 часов непрерывной борьбы с превосходящими силами противника.

Об этом говорится в видеообращении 14 апреля.

"Наши бойцы творят невероятные вещи, которые выходят за пределы возможного. Уничтожены 46 танков, подбиты 27. Подбиты и уничтожены 69 БМП и БМД, 30 БТРов. "Тайфуны", "Рыси", "Тигры", грузовые автомобили, легковые, БПЛА, катер, самолет, ранено и уничтожено около 2 тысяч единиц вражеской пехоты. Это означает, что каждые три часа подбивается вражеская техника, а каждый час уничтожается до двух оккупантов. Есть ли еще один такой город в мире, где идут такие ожесточенные бои?" – рассказал Паламарь.

Он добавил, что военным приходится воевать в полном окружении.

"С каждым днем войны защитников города становится меньше, но они вгрызаются в бетон, врываются в землю, сходят с ума, чтобы выдержать весь этот ад, но снова поднимаются и идут уничтожать оккупанта, которому невозможно простить все эти преступления. Мы благодарим, мы чувствуем поддержку украинского народа", — отметил заместитель командира полка "Азов".

Напомним, накануне в Мариуполе полк "Азов" соединился с морпехами из 36-й бригады. Вместе они продолжают выполнять боевые задания и защищать город.

Однако часть 36-й бригады попала в плен оккупантов при попытке прорыва, сообщил советник главы офиса президента Алексей Арестович.

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