Бойцы уничтожили российский боевой вертолет стоимостью 16 млн долларов: экипаж погиб

Ка-52 упал на землю.

В зоне боевых действий 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада уничтожила новейшую российскую вертушку Ка-52 стоимостью более 16 миллионов долларов.

Об этом сообщили на странице Facebook.

“В зоне боевых действий 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада уничтожила боевой вертолет россиян Ка-52 (“Аллигатор”). Боец зенитно-ракетного подразделения бригады произвел выстрел из ПЗРК по вертолету, находившемуся на предельном для досягаемости расстоянии в несколько километров. Ракета попала в вертолет, поврежденный Ка-52 упал на землю, его экипаж погиб”, — говорится в сообщении.

"Аллигатор" по военной номенклатуре считается командирской машиной авиации РФ. Это новейшая единица российской боевой авиации, выпускаемая с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 – более 16 миллионов долларов США.

Напомним, в Киеве 18 марта впервые был зафиксирован факт использования россиянами новейшего вооружения, которое спускается на парашютах.

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