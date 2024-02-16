Бойцы в нечеловеческих условиях обороняют город: военные об упорных боях за Авдеевку

Против защитников города – более 12 отдельных соединений оккупантов.

Агрессор Россия бросает на Авдеевское направление колоссальные силы – речь идет и об личном составе, и о вооружении. Тем временем украинские защитники мужественно держат оборону Авдеевки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко.

Отмечается, что оккупанты сосредоточили на Авдеевском направлении большие силы в количестве личного состава, бронетехники и авиации.

"Против нас — более 12 отдельных соединений противника. Бригады, полки, отдельные подразделения специального назначения. Наши ребята — в нечеловеческих условиях, под ежеминутными артиллерийскими обстрелами, под постоянными авиационными бомбардировками выполняют поставленные задачи. 110 продолжает на своих плечах нести оборону" города", — отмечает представительство бригады.

Также военные отмечают, что 110-я бригада "устойчиво, мужественно, героически, без нареканий, стиснув зубы, из-за "не могу" держит Авдеевку в течение двух лет полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, недавно одну из лучших бригад ВСУ — Третью отдельную штурмовую срочно перебросили в Авдеевку. Бригада подтвердила, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск на этом участке фронта.

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