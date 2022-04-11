Бойцы, вооружение и техника: в Генштабе рассказали, что и когда враг готовится отправить в Украину

Бойцы, вооружение и техника: в Генштабе рассказали, что и когда враг готовится отправить в Украину

Из восстановлением потерь личного состава у противника возникли проблемы.

Враг продолжает подготовку и отправку личного состава, вооружения и техники для участия в боевых действиях на территории Украины.

Об этом сообщает Генштаб Украины 11 апреля.

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"Осуществляется подготовка вооружения и военной техники в пункте постоянной дислокации 60-й отдельной мотострелковой бригады (Монастырище) 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа. Вероятно, указанное вооружение будет перемещено на временно оккупированную территорию Донецкой области".

Там также отметили, что для восстановления потерь личного состава подразделений батальонной тактической группы из состава 36-й отдельной мотострелковой бригады (Борзя, Забайкальский край) 29 общевойсковой армии Восточного военного округа осуществляется набор военнослужащих из состава указанной бригады.

"Особую проблему враг испытывает при комплектовании должностей водителей и механиков-водителей. Отбытие отобранного личного состава к пункту постоянной дислокации запланировано на вторую половину апреля этого года", — добавили в Генеральном штабе Украины.

Напомним, окровавленную детскую игрушку с железнодорожного вокзала в городе Краматорске, который обстреляли российские оккупанты, передадут в представительство ООН, чтобы зафиксировать это ужасное военное преступление, совершенное против мирного населения Украины.

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