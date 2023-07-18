Бойцы ВСУ на "Брэдли" сожгли два российских танка: как это было (фото)

Воины 47 ОМБР на Запорожском направлении с позывными Примара, Кач и Бублик на своем "Брэдли" уничтожили в одном бою сразу два российских танка.

сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Об этомзаместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, западная техника — магнит для врага, и как только на переднем рубеже появляется "Брэдли", россияне применяют все, что есть: от гранатометов до артиллерии и ударных вертолетов.

"На этот раз боевую машину сначала обходила с двух сторон российская пехота. А когда кафиров уничтожили автоматической пушкой, россияне объявили настоящую охоту на украинский "Брэдли". Враг срочно ввел в бой пару Т-72. Оба российских танка были сразу сожжены", — говорится. в сообщении.

Отмечается, что "Брэдли" оснащен тяжелой противотанковой ракетой TOW (Tube-launched Optically-tracked Wire-guided), которой умело воспользовался экипаж.

"На фото "Брэдли" сидят: слева наводчик Примара, по центру Кач, командир боевой машины. Механик-водитель Бублик на ту съемку не успел, потому что был на задании. Мы попросили его сфотографироваться отдельно. Его фото идет вторым", — говорит Маляр. .