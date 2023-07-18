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Бойцы ВСУ на "Брэдли" сожгли два российских танка: как это было (фото)

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Бойцы ВСУ на "Брэдли" сожгли два российских танка: как это было (фото)

Воины на "Брэдли" уничтожили в одном бою сразу два российских танка.

ВСУ продолжают уничтожать технику врага.

Воины 47 ОМБР на Запорожском направлении с позывными Примара, Кач и Бублик на своем "Брэдли" уничтожили в одном бою сразу два российских танка.
 
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
 
По ее словам, западная техника — магнит для врага, и как только на переднем рубеже появляется "Брэдли", россияне применяют все, что есть: от гранатометов до артиллерии и ударных вертолетов.
 
"На этот раз боевую машину сначала обходила с двух сторон российская пехота. А когда кафиров уничтожили автоматической пушкой, россияне объявили настоящую охоту на украинский "Брэдли". Враг срочно ввел в бой пару Т-72. Оба российских танка были сразу сожжены", — говорится. в сообщении.
 
Отмечается, что "Брэдли" оснащен тяжелой противотанковой ракетой TOW (Tube-launched Optically-tracked Wire-guided), которой умело воспользовался экипаж.
 
"На фото "Брэдли" сидят: слева наводчик Примара, по центру Кач, командир боевой машины. Механик-водитель Бублик на ту съемку не успел, потому что был на задании. Мы попросили его сфотографироваться отдельно. Его фото идет вторым", — говорит Маляр. .
 
Воины на
Воины на "Брэдли" уничтожили в одном бою сразу два российских танка.
Воины на
Воины на "Брэдли" уничтожили в одном бою сразу два российских танка.

Напомним, армия РФ сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

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Дата публикации
Просмотры
2214
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