Бойцы ВСУ показали, как защищают Соледар: фото с места адских боев

Защитники сообщили, что в городе продолжаются ожесточенные и безжалостные бои.

Защитники Соледара из 46-ой отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ показали кадры обороны города и рассказали об упорных боях там.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

Там заметили, что спустя почти полгода безуспешных попыток штурма Бахмута российские оккупанты с начала 2023 года перенесли свою боевую активность на Соледар. Таким образом, враг хочет отвлечь медийное внимание от своих неудач на Бахмутском направлении.

"Бои в Соледаре были ожесточенными и безжалостными. Внимание – ежесекундное, оружие – либо в постоянном использовании, либо в постоянной готовности. Регулярное изменение тактики врага требовало гибкости алгоритма действий наших подразделений. Залогом успешных действий стала универсальность военнослужащих. Управление, контроль и коордынация бригады оказались на самом высоком уровне", — говорится в сообщении.

В 46-ой бригаде добавили, что многие ее бойцы прошли в Соледаре боевое крещение, поэтому защитники достойно выдержали эти чрезвычайно сложные испытания.

Отмечается, что бои в окрестностях Соледара продолжаются.

Напомним, несмотря на заявления командования российских оккупантов о захвате ими Соледара, бои за город продолжаются. Прежде всего, ложь врага официально опровергли в ВСУ. Кроме того, украинские защитники города записывали видеообращение оттуда днем 13 января и сообщали об успехах.

Добавим, что накануне в Офисе президента пообещали, что защитники Соледара получат дополнительную бронетехнику, снаряды и стрелковое оружие.

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