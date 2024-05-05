Бойцы ВСУ показали штурм и захват оккупантов в плен – мощные кадры

Военные показали бои на фронте с врагом.
Военные 23-го отдельного стрелкового батальона ВСУ показали, как они штурмом взяли вражескую позицию и захватили в плен группу оккупационных солдат армии РФ.
Видео опубликовали Сухопутные войска ВСУ
Украинские защитники показали один из штурмов на фронте. Воинам удалось взять в плен россиян.
На видео штурмовая группа военных ВСУ идет посадкой, а затем доходит до окопов россиян, где происходит бой – оккупантов берут в плен.
Во время проведения операции за штурмовиками "следил" украинский дрон.
Напомним, НАТО определило "красные линии", чтобы вступить в войну Украины с РФ.
Читайте также ведущие новости дня:
- Придется ли воевать всем и каждому: мнение Жорина
- Истории, доведшие страну до слез: 98-летняя бабушка и 88-летний дедушка пешком вышли из оккупации в Очеретино
- В Украине могут принудительно изымать жилье для нужд ВСУ: адвокат объяснил, при каком условии