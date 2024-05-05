Бойцы ВСУ показали штурм и захват оккупантов в плен – мощные кадры

Военные показали бои на фронте с врагом.

Военные 23-го отдельного стрелкового батальона ВСУ показали, как они штурмом взяли вражескую позицию и захватили в плен группу оккупационных солдат армии РФ.

Видео опубликовали Сухопутные войска ВСУ

Украинские защитники показали один из штурмов на фронте. Воинам удалось взять в плен россиян.

На видео штурмовая группа военных ВСУ идет посадкой, а затем доходит до окопов россиян, где происходит бой – оккупантов берут в плен.

Во время проведения операции за штурмовиками "следил" украинский дрон.

Напомним, НАТО определило "красные линии", чтобы вступить в войну Украины с РФ.

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