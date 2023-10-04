Бойцы ВСУ уничтожили "Гиацинт-Б" оккупантов и разбили их артпозицию: драйвовое видео

Российская пушка была уничтожена из самоходной гаубицы "Акация".

В Харьковской области украинские бойцы 3-й отдельной танковой Железной бригады нанесли точный удар по российской пушке "Гиацинт-Б" и разбили еще одну артиллерийскую позицию оккупантов.

Об этом сообщили в самой бригаде, выложив видео точных попаданий.

"Уничтожение Силами обороны рекордного количества вражеских артсистем обеспечивают в том числе воины 3-й отдельной танковой Железной бригады", – отмечается в сообщении.

На опубликованном ролике всего за минуту можно увидеть, как недавно на Харьковщине самоходные гаубицы "Акация" танковой бригады поразили российскую 152-миллиметровую пушку 2А36 "Гиацинт-Б" (дальность стрельбы – до 40 км), а затем разбили еще одну артиллерийскую позицию врага.

Украинские военные показали яркое видео уничтожения российской пушки "Гиацинт-Б"

Напомним, ВСУ активно уничтожают российскую военную технику на фронте, в том числе артиллерию. Военный эксперт Петр Чернык назвал такие темпы "мега, это что-то невероятное" и объяснил стратегию украинских войск.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВСУ установили рекорд по уничтоженной российской технике за месяц

Читайте также: