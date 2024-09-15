Бойцы ВСУ уничтожили здание с российской пехотой в Курской области: видео

В подписи к видео украинские бойцы назвали этот удар ответом за атаку противника на Полтавское училище связи.

Во время операции в Курской области РФ бойцы 225 ОШБ во взаимодействии с авиацией нанесли удар по зданию с пехотой противника в населенном пункте Веселое.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале подразделения Khorne Group.

На опубликованных кадрах видно, как помещение, приспособленное врагом для казармы, превращается в кучу строительного мусора и окутывается клубами дыма.

Бойцы ВСУ показали удар по зданию с российской пехотой в Курской области

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В подписи к видео украинские бойцы назвали этот удар ответом за атаку противника на Полтавское училище связи.

Как отмечают аналитики DeepState, 225-й батальон также обеспечил заход в тыл врага. Бои на территории государства-агрессора продолжаются.

Напомним, во время Курской операции, которую Силы обороны Украины проводят на территории государства-агрессорки, подразделения украинских войск заняли еще два населенных пункта.

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