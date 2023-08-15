Бойня в Урзуфе между российскими оккупантами: появились детали перестрелки

Во временно оккупированном Урзуфе под Мариуполем 12 августа произошла стрельба между "кадыровцами" и солдатами Минобороны РФ. В Сети появились новые подробности разборок между российскими захватчиками.

Об этом сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Так, по данным канала, в стрельбе в Урзуфе принимали участие пьяные "зеки" Минобороны РФ, которые приписаны к базирующейся в Чечне военной части с не менее пьяными военным "полицейским".

Инцидент произошел под утро 12 августа возле клуба "Майами" в Урзуфе. Там отдыхали бойцы части 71718 (Шали, Чечня), в большинстве своем бывшие заключенные, подписавшие контракты с Минобороны РФ, и как позже объяснили, что "сидели в лесу четыре месяца и получили возможность отдохнуть".

Что предшествовало конфликту оккупантов

В ночном клубе "Майами" сидели две кампании. Первые – уроженцы южных регионов. Вторые – сослуживцы из роты, прикрепленной к "Ахмату" (наемники Рамзана Кадырова - ред.).

По рассказу свидетелей, "кадыровцы" выпили бутылку виски на троих. Ближе к закрытию клуба (около 4 часов утра) произошел конфликт – между 25-летним осужденным за кражу жителем Калининградской области Сергеем Алихановым и 30-летним уроженцем Дагестана, военным полицейским (раньше в/ч 63354, Буйнакск) Садрутдином Акаевым.

Развязкой стала сцена на улице, во время которой Акаев открыл огонь из АК-74. Сергей Алиханов был убит на месте. За него попытался заступиться боец из его роты, земляк, также осужденный за кражи 26-летний Владимир Евсеенко. Он хотел выбить у Акаева автомат ногой, но был ранен в бедро, голень и руку.

Дальше Садрутдин Акаев открыл стрельбу по всему, что видел. На звуки автоматной очереди прибежала группа ВП части 71718, Акаев открыл огонь и по группе. В результате стрелка убили.

На место приехали две бригады медиков, которые констатировали смерти двух мужчин, одного раненого в состоянии алкогольного опьянения доставили в местную больницу.

Просмотреть видео можно по ссылке.

Напомним, о перестрелке между "кадыровцами" и российскими военными в оккупированном поселке Урзуф под Мариуполем сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и пресс-служба Мариупольского городского совета. По данным Андрющенко, в результате перестрелки погибли по меньшей мере четверо оккупантов. Он также сообщал, что погибли семь гражданских – две девушки-подростка, четверо парней и одна взрослая женщина.

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