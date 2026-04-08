Украина заменяет военных роботами: как НРК "переигрывают" фронт и массово уничтожают россиян

НРК / © anothermag.com

Украина продолжает развитие беспилотников и роботизированных систем, что позволяет превосходить Россию в воздушных атаках и склонять баланс сил на сторону Сил обороны. Бойцов ВСУ постепенно собираются заменять наземными дронами, и успехи уже есть.

Более 9000 миссий на передовой в марте 2026 выполнили наземные роботизированные комплексы. В Минобороны Украины заявили, что смогли заменить военных на наземных роботов более чем в 21 тысяче операций.

Украина заменяет военных наземными роботами

Силы обороны увеличивают внедрение наземных роботизированных комплексов (НРК) вместо военных в операциях, где это возможно. И даже в самых ожесточенных условиях. Об этом свидетельствуют данные системы DELTA.

За март 2026 года с помощью роботов удалось выполнить более 9000 боевых и логистических задач. Темпы растут существенно, ведь в ноябре 2025 года таких операций было 2500, а в январе 2026 — более 7500.

За первые три месяца 2026 года таких задач было выполнено более 24,5 тысяч.

«Сейчас они выполняют самую разную работу на передовой: доставляют боеприпасы, обеспечивают логистику и эвакуируют раненых», — объясняют в МО.

Логистику фронта будут постепенно переводить на наземные роботизированные комплексы, чтобы уменьшать контакт военных с опасностью. Теперь такие НРК используют уже 167 украинских подразделений.

В топ-5 подразделений по эффективности использования роботов на фронте вошли следующие:

3-я ОШБ; 1-й отдельный медицинский батальон; рота беспилотных систем 92-й ОШБ; 95-я ОДШБ; 3-я бригада оперативного назначения им. Петра Болбочана Спартан.

В боевой системе DELTA военные могут планировать логистические и эвакуационные задачи. После их выполнения подразделению начисляются специальные баллы. За собранные баллы военные могут выбирать новые НРК.

Что такое НРК

НРК — это наземные роботизированные комплексы, которые управляются дистанционно, и могут выполнять различные миссии — от доставки продуктов до эвакуации раненых.

Также с помощью таких роботизированных комплексов можно безопасно разминировать территории и удерживать позиции.

Чаще всего это гусеничные или колесные системы, которые могут проходить труднодоступные места.