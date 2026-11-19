Крымский мост / © Associated Press

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Украинские военные, участвовавшие в ударе по Крымскому мосту, по действующим правилам не имеют права на дополнительное вознаграждение за ведение боевых действий. Причина — система начисления выплат, которая, по словам бойца, учитывает, прежде всего, место нахождения военнослужащего, а не результат его боевой работы.

Об этом написал военнослужащий Антон Колумбет в Facebook.

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По его словам, действующий порядок начисления дополнительного вознаграждения, определенный приказом Министерства обороны №260 и постановлением Кабмина №168, не учитывает специфику работы подразделений беспилотных систем.

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«Глупая, тупая, изнурительная и забюрократизированная до невозможности система начисления дополнительного вознаграждения [...] фактически приравнивает боевой экипаж беспилотных систем к отделению охраны топливной цистерны в Ужгороде», — возмутился военный.

Он уточнил, что даже такая возможность начисления выплат зависит от включения экипажа в состав группировки войск.

Почему операторы дронов остаются без боевых доплат

По мнению Колумбета, украинские нормативные документы не отвечают современным реалиям войны, ведь право на дополнительные выплаты фактически привязано к месту выполнения задач.

Военный подчеркнул, что экипажи беспилотников, наносящие удары на среднем и большом расстоянии, остаются приоритетными целями для российских разведывательно-ударных средств. Однако их работа вне первого эшелона обороны не учитывается должным образом при начислении вознаграждений.

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По его словам, аудиторы тщательно проверяют время пребывания военных на позициях, в то время как боевая эффективность подразделений не становится определяющим критерием для выплат.

«Наша нормативка не просто отстает от современных реалий ведения боевых действий — она специально построена таким образом, чтобы сделать невозможным урегулирование этого вопроса», — заявил Колумбет.

Что военный предлагает изменить

Колумбет считает, что проблему можно решить внесением изменений в пункт 2 раздела XXXIV приказа Минобороны №260.

В частности, он предлагает добавить подразделения беспилотных систем в перечень подразделений, выполняющих задачи по огневому поражению противника, наряду с ракетными войсками, артиллерией и противовоздушной обороной.

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По его мнению, это позволит приравнять экипажи БПС к артиллерийским расчетам в вопросах начисления дополнительного вознаграждения.

В то время, как объясняет военный, материальная мотивация будет зависеть от эффективности боевой работы, а не только от места нахождения личного состава.

Колумбет также подверг критике отсутствие, по его словам, обсуждения этой проблемы на уровне профильного комитета Верховной Рады и органов, ответственных за формирование государственной политики.

В то же время, приведенная информация о праве участников конкретной операции на выплаты является утверждением военнослужащего. Официальной позиции Минобороны по этому заявлению в предоставленном уведомлении нет.

Новая атака на Крымский мост: взрывы и возможные попадания в железнодорожную часть

Напомним, в ночь на 19 ноября во временно оккупированной Керчи снова раздались мощные взрывы вблизи Крымского моста. Очевидцы сообщали по меньшей мере о восьми взрывах, ярких вспышках и звуках, похожих на пролет ракет.

В местных сообщениях также появилась информация о двух возможных попаданиях в железнодорожную часть переправы.

После взрывов движение по Крымскому мосту временно перекрыли. Назначенный Россией глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что соответствующие службы оценивают ущерб, однако не уточнил характер повреждений и сроков возобновления движения.

«Вооруженные Силы Украины приветствуют мост Васко да Гама (Лиссабон) со званием самого длинного моста в Европе!» — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

До строительства Россией 19-километрового Крымского моста самым длинным мостом Европы считался португальский мост Васко да Гама протяженностью 12,3 км.

Украине помогли «Крылатые модемы»

Для удара Украина использовала ракеты Фламинго и Нептун отечественного производства, обойдя ограничения на системы Starlink и Starshield.

При атаке на Керченский мост украинские военные применили необычную систему связи — так называемые «крылатые модемы». Это отдельные беспилотники с коммуникационным оборудованием, работавшие в воздухе, как ретрансляторы сигнала между операторами и ракетами. Благодаря этому военные могли контролировать полет средств поражения на большом расстоянии, а не полагаться только на заранее запрограммированный маршрут.

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