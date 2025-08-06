Украинские мины 120-мм

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На востоке Украины продолжаются интенсивные бои, в которых украинские военные вынуждены прибегать к нестандартной тактике. В сети появились видео, где бойцы ВСУ используют артиллерийские боеприпасы как импровизированное штурмовое оружие — в частности, как банзай-гранаты для зачистки помещений.

Об этом пишет Defense Express.

В частности, речь идет о 120-мм минах, которые бросают вручную во время штурмов. В некоторых случаях фиксируется использование даже 155 мм артснарядов с прикрученным взрывателем от ручной гранаты, установленным на задержку в несколько секунд.

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Этот тип боя не только указывает на высокий уровень интенсивности столкновений, но и демонстрирует, какие физические и тактические усилия требует такая импровизация. Ведь донести 40-килограммовый снаряд в зону ближнего боя и точно его применить — задача, которая требует сверхчеловеческих усилий.

Такие случаи являются симптомом двух системных проблем:

1. Нехватка штурмовых боеприпасов пехотного уровня – особенно тех, которые эффективны в условиях боев в городах. Импровизация, как в случае с артснарядами или использованием противотанковых мин для дронов — это вынужденное решение, свидетельствующее об отсутствии надлежащей альтернативы.

2. Ограниченное производство наземных роботизированных комплексов (НРК), которые могли бы выступать в роли “камикадзе” с той же боевой частью — 120-мм минами или 155-мм снарядами. Хотя первые разработки в этом направлении уже появились, например, дроны ПЗРК “Игла”, массовость остается ключевой проблемой.

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Эти факты указывают на неурегулированные потребности в производстве эффективных средств ближнего боя и дронов-камикадзе. Это может быть важным сигналом для украинского оборонно-промышленного комплекса, куда следует направить ресурсы для быстрого усиления фронта.

Напомним, Украина может получить наступательное оружие от США. Речь идет, в частности, о высокоточных ударах по важным целям на территории РФ.