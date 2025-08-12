Бойцы ВСУ высказались о передаче территорий Украины врагу

Боец ВСУ / © ТСН.ua

Украинские военные в Доброполье и на передовой опасаются того, не заключат ли президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин во время встречи в Аляске соглашение в ущерб Украине. Бойцы отвергают сценарий, при котором часть территорий Украины будет фактически передана России.

Об этом сообщает BILD.

С украинскими военными поговорил шеф-редактор издания Пауль Ронцхаймер который побывал в Донецкой области. Отмечается, что большую часть региона — около 85% — занимает российская армия, и Путин хочет оккупировать эту область полностью.

В Доброполье, что вблизи фронта, и на передовой украинские солдаты обсуждают предстоящую встречу Трампа с Путиным. Они опасаются, не заключат ли стороны соглашение в ущерб Украине. Бойцы также решительно отвергают сценарий, при котором часть территорий государства будет фактически передана врагу, даже без юридического признания.

Военнослужащий ВСУ Андрей рассказал изданию, что российские оккупанты захватывают и убивают мирных жителей. Россияне имеют имперские амбиции: хотят больше территории и показать всему миру, кто они. По словам бойца, россияне хотят владеть всем миром.

«Для меня просто защищать свою страну. Я делаю это с первых дней войны и буду делать столько, сколько нужно. Если они здесь прорвутся, они дойдут до моей семьи в Киеве. Они не остановятся. Поэтому я должен быть здесь», — высказался Андрей.

Солдат ВСУ родом из Константиновки Руслан рассказал, что ситуация на фронте сейчас динамичная. Она находится под контролем, но темп боевых действий очень высокий.

«Больно, когда видим, что теряем территорию. Мы делаем все, чтобы минимизировать потери. […] Почему я должен отдавать то, что мне принадлежит? Это мой дом. Война должна закончиться справедливо — для нас. Это означает: суверенитет и территория Украины должны сохраниться. Для нас нереалистично отдавать что-либо без боя», — рассказал солдат.

В то же время, указано в материале, российская армия медленно наступает. Каждый из украинских военных знает, что война может продолжаться еще долго. Никто из них не верит в скорый мир, независимо от того, что будет обсуждаться 15 июля на Аляске, резюмировал Ронцхаймер.

Напомним, перед встречей с Путиным, которая состоится 15 августа в штате Аляска, Трамп заявил, что не собирается самостоятельно заключать мирное соглашение, и сказал, что «оно должно быть заключено обеими сторонами». Президент США сказал, что хотел бы видеть прекращение огня и «лучшее возможное соглашение для обеих сторон».

В свою очередь глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Трамп создал условия для возможного мирного соглашения с с Путиным. Впрочем, «будут уступки», которыми «никто не будет доволен».

По информации издания The Telegraph, Украина готова рассмотреть вариант прекращения боевых действий с фактическим признанием российского контроля над оккупированными территориями Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и Крыма. Этот план будет означать замораживание линии фронта там.