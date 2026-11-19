Российский знаменосец / © скриншот с видео

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Украинские военные взяли в плен российского оккупанта, снявшего видео с поднятием российского флага в селе Шиливка на Покровском направлении. Российская сторона использовала эту запись для заявлений о якобы установлении контроля над населенным пунктом, однако на самом деле украинские защитники продолжают удерживать село.

Об этомсообщили155-я отдельная механизированная бригада и 9-й армейский корпус ВСУ в Facebook.

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Россияне выдали появление флага за захват села

По информации украинских военных, в сети распространялось видео, на котором российский штурмовой отряд «Тайфун» якобы захватил Шиловку. Эти утверждения распространяли ресурсы, связанные с Министерством обороны РФ.

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В Силах обороны подчеркнули, что сообщения о захвате населенного пункта не соответствуют действительности. Российские военные используют тактику проникновения отдельных солдат или небольших групп между украинскими позициями, чтобы записать видео с российским флагом и создать информационный повод для пропаганды.

«Наличие флага на видео ещё не означает, что населённый пункт находится под их контролем», — отметили в 155-й бригаде и 9-м корпусе.

Пленник рассказал, как получил флаг с воздуха

Пленный российский военный рассказал, что перед съемкой видео ночевал в кустах. Позже ему сбросили с воздуха российский флаг, воду и шоколадные батончики.

«Переночевал в кустах. С воздуха мне сбросили флаг, бутылку воды и шоколадку, чтобы перекусить. Там я уже понял, для чего лежит флаг. Он прилетел, я постоял с этим флагом. Мы прошли ещё метров 100, он меня снова посадил», — рассказал пленный.

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После выполнения задания с флагом оккупант пытался найти надежное укрытие в селе, где скрывался до прибытия украинских военных. Когда его обнаружили украинские защитники, он сразу же сказал: «Не стреляйте» — и сдался.

«Штурмовой отряд» оказался одним военным

В 155-й бригаде и 9-м корпусе подчеркнули, что российский «штурмовой отряд» «Тайфун», который якобы установил контроль над Шиловкой, на самом деле оказался одним оккупантом. Его взяли в плен во время боевых действий в зоне ответственности 9-го армейского корпуса.

Украинские военные призвали СМИ и пользователей социальных сетей не распространять непроверенные сообщения российской стороны. Они подчеркнули, что недостоверная информация во время войны может нанести ущерб как украинским подразделениям на фронте, так и семьям военнослужащих.

Напомним, что российские военные командиры низшего звена могут преувеличивать успехи своих подразделений и вводить высшее руководство в заблуждение относительно реальной ситуации на фронте в Украине. В то же время президент РФ Владимир Путин распространяет искажённую картину боевых действий и пытается убедить США в якобы неизбежной победе России.

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