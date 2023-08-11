"Боже! Ракета, ракета!": очевидец снял на видео момент "прилета" по отелю в Запорожье

На ролике слышно крыли людей и плач детей, а затем взрыв.

Момент ракетного удара по гостинице Reikartz в Запорожье 10 августа зафиксировал на видео очевидец атаки: вражеская цель пролетела прямо над головами людей и попала в здание.

Соответствующее видео распространил в Сети военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Свидетель российской атаки по Запорожью снимал видео прямо в момент ракетных обстрелов, находясь на набережной. На ролике мужчина рассказывает, что только что видел первый "прилет" вражкской цели по отелю Reikartz неподалеку от центра города.

Внезапно на видео появляется еще одна ракета. Слышен гул вражеской цели, после которого присутствуюющие на площади взрослые и дети с криками и плачем падают на землю. Затем видно, как ракета попадает в здание отеля: раздается громкий взрыв, загорается пламя и с места "прилета" валит густой дым.

"Только что на наших глазах – мы здесь на набережной стоим, на радуге – свист, ракета летит – и в Reikartz … Боже! Ракета, ракета! Смотрите, что происходит! Тихо, все. Не плачьте", – говорит очевидец на видео.

Заметим, что только после удара автор ролика и другие собравшиеся на площади начали убегать из нее.

Момент ракетного удара по отелю в Запорожье попал на видео

Напомним, российские оккупанты 10 августа нанесли удар по Запорожью двумя ракетами. Сначала сообщалось о "прилете" по объекту гражданской инфраструктуры, а впоследствии выяснилось, что враг попал в гостиницу Reikartz, где действовал детский лагерь.

По состоянию на 11 августа известно об одной погибшей женщине в результате атаки и еще 19 пострадавших, четверо из которых – дети.

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