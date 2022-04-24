"Боже, сколько же вас было": Арестович объяснил, почему "сломались" огромные колонны войск РФ под Киевом

"Боже, сколько же вас было": Арестович объяснил, почему "сломались" огромные колонны войск РФ под Киевом

То количество войск, которое Россия стянула для захвата Киевской области, было слишком велико. Они сами себе забили дороги. Это облегчало работу украинским защитникам, которые дотла разбивали российские войска целыми колоннами.

По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, в первые дни войны поток колонн российской техники, двигавшихся по Киевской области, был непрерывным.

Об этом он сообщил в интервью российскому изданию "Медуза".

"Помните огромные колонны (российских войск – ред.) под Киевом? Выглядит это крайне убедительно. Даже я, профессиональный военный, наблюдая за этой обстановкой, думал: "Боже, сколько же вас". Это был просто дурдом. На телефон приходят сообщения, читаешь: движется колонна 200, 300, 350, 400 единиц — непрерывным потоком. Я думал, что даже при всей нашей храбрости мы этого не удержим. Это невозможно удержать", — рассказал советник главы ОП.

Арестович объяснил, что техника россиян стояла непрерывной колонной по 20-30 километров и не могла проехать, потому что украинские защитники взрывали мосты.

"А потом я понял, что таким количеством войск, которое они пригнали под Киев, просто забили себе дороги. Они стояли непрерывной колонной по 20-30 километров и не могли проехать, потому что мосты мы взрывали. Они пытались пойти по понтонной переправе, мы их крыли, непрерывно крыли. Плюс спецназ накрыл. Партизаны обстреливали колонны", — сказал он.

Как сообщалось ранее, Алексей Арестович рассказал о развитии событий после 2-3 недель боев в Донецкой и Луганской областях.

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