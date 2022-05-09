"Боже, спаси папочку!": дети защитников Мариуполя записали видеообращение к украинцам и миру

Дети защитников Мариуполя записали видеообращение к украинским властям и международному сообществу, в том числе и президенту Турции Реджепу Эрдогану помочь спасти украинских бойцов из заблокированного российскими оккупантами города.

Украинские военные продолжают героически защищать Мариуполь, находясь в блокаде на "Азовстали".

Видео опубликовал основатель и первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий.

"Посмотрите в глаза этих детей. Их родители сейчас на "Азовстали". Мечта детей одна – чтобы папа вернулся с войны!", — подписал видео он.

Дети просят предоставить гарантии безопасности для спасения их родителей и собратьев.

Стоит отметить, что город, который разрушен на 95%, находится в блокаде российских оккупантов с 1 марта, но взять его полностью под контроль врагу не удается.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 75-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.