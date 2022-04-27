"Божественное вмешательство": в Офисе президента прокомментировали взрывы в приграничных с Украиной областях РФ

"Божественное вмешательство": в Офисе президента прокомментировали взрывы в приграничных с Украиной областях РФ

Российские оккупанты, которые массово убивают украинцев, должны понимать, что будут наказаны за свои преступления.

А взрывы на нефтебазах и военных складах – это расплата или божественное вмешательство за массовые убийства украинцев.

Об этом в Telegram написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что Белгородская, Курская и Воронежская области РФ теперь начинают изучать новый термин – "демилатаризация". Подоляк отметил, что все чаще в РФ взрываются военные склады и нефтебазы, которые снабжали оккупантов горючим.

"Как это объяснить? Очень просто. Если вы, россияне, решили массово атаковать другую страну, массово убивать там всех подряд, массово давить танками мирных людей, а для обеспечения убийств используете склады в своих областях, то рано или поздно долги придется возвращать. Из-за такой интенсивности и объема российского военного вторжения в Украину отсидеться не удастся. И потому разоружение белгородско-воронежских складов убийц абсолютно естественный, естественный процесс", - написал Подоляк.

Он добавил, что причины разрушения военной инфраструктуры приграничных областей могут быть совершенно разными.

"Вплоть до… божественного вмешательства за дела грешников, которые в Страстную неделю массово убивали людей в украинском Мариуполе", — написал советник главы ОП.

Напомним, глава Белгородской области РФ сообщил, что в одном из сел региона горит склад боеприпасов. Несколько минут до этого он писал о громких взрывах.

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