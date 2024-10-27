БпЛА атаковал спиртзавод в РФ: в СНБО объяснили, для чего совершаются подобные удары (видео)

Подобные предприятия изготавливают компоненты, необходимые для производства топлива, идущего на нужды российской армии, в частности, авиации.

В селе Красное Воронежской области Российской Федерации БПЛА атаковал спиртзавод.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

Он напомнил, что на подобных спиртзаводах производится, в частности, ракетное топливо.

"Ох***еть, смотри, как горит", — обнародовали видео пожара местные российские телеграм-каналы.

Напомним, ранее в Центре противодействия дезинформации (ЦПИ) объяснили, что в России спиртзаводы выполняют военные функции, несмотря на гражданский вид.

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