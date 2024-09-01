БПЛА атаковали две электростанции в РФ: на энергообъектах наблюдают зрелищное "файер-шоу"

Первый день осени Тверская и Московская область "отпраздновали" зрелищным файер-шоу. В результате атаки беспилотников по российским энергообъектам на территории Каширской и Конаковской ГРЭС начались пожары.

Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Несмотря на заявления властей о работе ПВО, очевидцы пишут, что на объектах было несколько прямых попаданий. Территория вокруг Конаковской ГРЭС и дороги поблизости перекрыты полицией.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что силы противовоздушной обороны сбили над городом Конаково украинский дрон, а всего в этом районе было зафиксировано 5 БПЛА.

В Конаково расположена одна из самых больших электростанций в центральной части России.

Второй пожар возник на Каширской ГРЭС в Московской области. Паблики цитируют заявления местных властей о попытке атаки украинских дронов. По версии властей, "жертв и разрушений нет".

Очевидцы публикуют видео пожара на Каширской электростанции. Местные чиновники утверждают, что "пожара не было", но на месте работают экстренные службы.

В Минобороны РФ заявили, что в течение ночи на 1 сентября российская система ПВО уничтожила и перехватила 158 беспилотников ВСУ, в том числе девять над столичным регионом и один в Тверской области.

Украина пока не подтверждала ночную атаку по российским энергообъектам.

Напомним, в ночь на 1 сентября 2024 года неизвестные беспилотники атаковали Рязанскую, Тульскую, Воронежскую, Липецкую, Брянскую, Белгородскую, Курскую и Московскую области РФ. О взрывах также сообщали жители Калужской и Орловской областей.

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