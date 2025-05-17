БпЛА атаковали российские склады боеприпасов в Крыму, есть погибшие: источники ТСН

Взрыв. / © Associated Press

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Беспилотники СБУ поразили склады боеприпасов 126-й бригады береговой обороны РФ возле Перевального в аннексированном Крыму . Местные жители сообщали о взрывах и сильном дыме.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на источники в СБУ.

Отмечается, что вчера дроны СБУ вызвали "хлопок" на складах боеприпасов 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны РФ вблизи Перевального в Крыму. Там размещались боксы для хранения военной техники, вооружения и горюче-смазочных материалов.

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На видео, появившемся в Сети, видна мощная детонация и пожары на территории складов врага. Также местные жители сообщали о дыме над территорией самой воинской части.

По информации СБУ, ситуация настолько серьезная, что россияне даже перекрывали движение по трассе Симферополь-Алушта, проходящей мимо поселка. Также есть информация о находившихся на военном составе погибших российских военных.

"СБУ продолжает эффективно работать по законным военным целям на территории захваченного россиянами Крыма. Работа над ослаблением военных способностей врага будет продолжаться", - сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщал об уничтожении военных объектов россиян в оккупированном Крыму. Силы обороны Украины провели успешную операцию.

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Военный эксперт Павел Нарожный считает, что после уничтожение российских систем ПВО в Крыму может являться прелюдией к следующим более мощным атакам вглубь территории полуострова. Ведь временно аннексированный Крым является важной логистической базой русской армии.