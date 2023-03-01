БПЛА "Довбуш" на крыле: соучредитель Monobank о запуске конвейера производства украинских дронов

Много усилий прилагается, чтобы научить наших операторов использовать эти самолеты в непростых условиях.

Производитель БПЛА "Довбуш" Владимир Яценко рассказал о переходе к серийному промышленному производству БПЛА "Довбуш" в Украине. По его словам, продолжается рабочий процесс.

Об этом говорилось в эфире "1+1" в рамках телемарафона, во время которого соучредитель Monobank Владимир Яценко рассказал о продвижении серийного производства украинских дронов.

"Мы перешли к серийному промышленному производству БПЛА "Довбуш". Сейчас идет рабочий процесс. Много усилий приложено, чтобы научить наших операторов использовать эти самолеты в непростых условиях", — отметил он.

Яценко подчеркнул, что война в Украине – это новое явление в ведении военных действий.

"Такой мощности применения артиллерии, дронов никогда раньше не было. Летом продолжительность одного самолета была 1-20 вылетов. Продолжительность жизни беспилотников сейчас – 3-5 вылетов. Группа БПЛА – 2-3 бойца – должна иметь минимум 6 аппаратов для того, чтобы не сидеть без работы. Такая поставка должна идти непрерывно. Пока нам не хватает тех мощностей, на которые мы рассчитывали, под которые мы закупали наше оборудование", — добавил он.

В то же время отсутствие дронов — прямо пропорционально потерям украинских бойцов.

"Без дронов сегодня вести боевые действия невозможно. После того, как враг изменил тактику с использованием небольших штурмовых групп, даже без тяжелой техники, постоянное обнаружение этих групп — это безусловно использование БПЛА. В отличие от врага, в Украине есть очень мощные горизонтальные связи". Мы имеем возможность получать обратную связь от группы, которая использует наш БПЛА. Мы видим недостатки и почти онлайн их исправляем", — подчеркнул Яценко.

Напомним, что в Госдепе обсуждают с властями Израиля возможности для ограничения поставок БПЛА из Ирана.

Также известно, что РФ применяет дроны для атак по жилым домам, объектам энергоструктуры и мирным гражданам Украины.

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