БпЛА пытались обойти системы ПВО: в ВСУ рассказали детали атаки дронов на юг

Накануне поздно вечером и ночью российские военные прибегли к массированной атаке беспилотниками типа "Shahed-131/136" южных областей Украины. Силы ПВО сбили три дрона.

Об этом сообщили Силы обороны юга.

Отмечается, что в течение двух часов подразделения ПВО охотились за дронами на юге. Удалось уничтожить по одному БпЛА в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях. Попаданий не произошло, подчеркнули военные.

"Враг пытался обойти системы противовоздушной защиты и направлял дроны-убийцы через временно оккупированные территории Херсона и Запорожской области", — добавили в ОК.

Как сообщалось, оккупанты выпустили ракеты и "Шахеды" по Украине. Оккупанты ударили по 27 БпЛА. Все ударные дроны были уничтожены.

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