БпЛА ударили по российскому заводу, где совершенствовали авиабомбы: детали от ВСУ

Взрыв / © Associated Press

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В ночь на 3 июля украинские беспилотники поразили АО “Энергия” в Липецкой области РФ. Предприятие обеспечивает серийное производство батарей и аккумуляторов для средств поражения ВС страны-агрессора.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Отмечается, что после атаки были зафиксированы взрывы на территории завода. В настоящее время производство остановлено. Результаты огневого поражения уточняются, добавили в ВСУ.

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По данным военных, на заводе производились универсальные модули планирования и коррекции.

“Это российская разработка, которая превращает обычные свободно падающие авиационные бомбы в планирующие авиабомбы с повышенной точностью и дальностью”, — подчеркнули в Генштабе.

Также предприятие производит батареи и аккумуляторы для оперативно-тактических ракетных комплексов “Искандер-М”, крылатых ракет морского базирования Х-35У и энергетических модулей для специализированных комплексов.

Напомним, утром 3 июля стало известно, что дроны атаковали завод “Энергия” в РФ, специализирующийся на производстве химических источников тока. О взрывах сначала сообщали местные жители, а затем налет беспилотников подтвердил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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Кроме того, в эту ночь в Воронежской области РФ раздавались взрывы. Официальной информации пока нет.

Заметим, что 1 июля дроны совершили удар по заводу “Купол” в Ижевске. Спутник Planet Labs зафиксировал разрушение части крыши одной из построек предприятия, на котором выпускают средства противовоздушной обороны и ударные беспилотники для армии государства-агрессора.

Дата публикации 23:53, 02.07.25 Количество просмотров 58 В оккупированном Харцызске раздались взрывы: что атаковано