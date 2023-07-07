Bradley, Stryker и кассетные боеприпасы: что вошло в новый пакет военной помощи Украине от США

США опубликовали список оружия.
США вечером, 7 июля, объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его выделяют из запасов Министерства обороны США.
Об этом идет речь на сайте Пентагона.
В США подчеркнули, что это уже 42 пакета военной помощи для Украины. Туда войдет бронетехника и боеприпасы, в том числе кассетные.
"Этот пакет предоставит Украине дополнительные артиллерийские системы и боеприпасы, включая высокоэффективные и надежные усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM), по которым Администрация провела широкие консультации с Конгрессом и нашими союзниками и партнерами", — сообщает Пентагон.
Список вооружений, которые США передают Украине:
- Дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;
- Ракеты AIM-7 для противовоздушной обороны;
- Зенитные комплексы Stinger;
- Дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 31 155-мм гаубица;
- 155-мм артиллерийские снаряды, включая DPICM, и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 32 боевые машины пехоты Bradley;
- 32 бронетранспортера Stryker;
- Оборудование для разминирования;
- Ракеты с оптической отслежкой и проводной наводкой (TOW), запускаемые из трубы;
- Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
- Высокоточные авиационные боеприпасы;
- Беспилотные авиационные комплексы Penguin;
- 27 тактических машин для эвакуации техники;
- 10 тактических машин для буксировки и транспортировки оборудования;
- Боеприпасы для взрыва и системы для разминирования;
- Стрелковое оружие и более 28 миллионов патронов к нему и гранаты;
- Запасные части и другое полевое оборудование.
Напомним, последний раз США объявляли о выделении военной помощи Украине 27 июня на общую сумму 500 миллионов долларов. В него вошли 30 БМП Bradley, 25 БТР Stryker и боеприпасы для HIMARS и Patriot.
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