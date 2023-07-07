Bradley, Stryker и кассетные боеприпасы: что вошло в новый пакет военной помощи Украине от США

США вечером, 7 июля, объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его выделяют из запасов Министерства обороны США.

Об этом идет речь на сайте Пентагона.

В США подчеркнули, что это уже 42 пакета военной помощи для Украины. Туда войдет бронетехника и боеприпасы, в том числе кассетные.

"Этот пакет предоставит Украине дополнительные артиллерийские системы и боеприпасы, включая высокоэффективные и надежные усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM), по которым Администрация провела широкие консультации с Конгрессом и нашими союзниками и партнерами", — сообщает Пентагон.

Список вооружений, которые США передают Украине:

Дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;

Ракеты AIM-7 для противовоздушной обороны;

Зенитные комплексы Stinger;

Дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

31 155-мм гаубица;

155-мм артиллерийские снаряды, включая DPICM, и 105-мм артиллерийские снаряды;

32 боевые машины пехоты Bradley;

32 бронетранспортера Stryker;

Оборудование для разминирования;

Ракеты с оптической отслежкой и проводной наводкой (TOW), запускаемые из трубы;

Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

Высокоточные авиационные боеприпасы;

Беспилотные авиационные комплексы Penguin;

27 тактических машин для эвакуации техники;

10 тактических машин для буксировки и транспортировки оборудования;

Боеприпасы для взрыва и системы для разминирования;

Стрелковое оружие и более 28 миллионов патронов к нему и гранаты;

Запасные части и другое полевое оборудование.

Напомним, последний раз США объявляли о выделении военной помощи Украине 27 июня на общую сумму 500 миллионов долларов. В него вошли 30 БМП Bradley, 25 БТР Stryker и боеприпасы для HIMARS и Patriot.

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