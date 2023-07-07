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Bradley, Stryker и кассетные боеприпасы: что вошло в новый пакет военной помощи Украине от США

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Bradley, Stryker и кассетные боеприпасы: что вошло в новый пакет военной помощи Украине от США

Пентагон опубликовал новый перечень военной помощи для ВСУ / Фото: Associated Press

США опубликовали список оружия.

США вечером, 7 июля, объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его выделяют из запасов Министерства обороны США.

Об этом идет речь на сайте Пентагона.

В США подчеркнули, что это уже 42 пакета военной помощи для Украины. Туда войдет бронетехника и боеприпасы, в том числе кассетные.

"Этот пакет предоставит Украине дополнительные артиллерийские системы и боеприпасы, включая высокоэффективные и надежные усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM), по которым Администрация провела широкие консультации с Конгрессом и нашими союзниками и партнерами", — сообщает Пентагон.

Список вооружений, которые США передают Украине:

  • Дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;
  • Ракеты AIM-7 для противовоздушной обороны;
  • Зенитные комплексы Stinger;
  • Дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 31 155-мм гаубица;
  • 155-мм артиллерийские снаряды, включая DPICM, и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 32 боевые машины пехоты Bradley;
  • 32 бронетранспортера Stryker;
  • Оборудование для разминирования;
  • Ракеты с оптической отслежкой и проводной наводкой (TOW), запускаемые из трубы;
  • Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
  • Высокоточные авиационные боеприпасы;
  • Беспилотные авиационные комплексы Penguin;
  • 27 тактических машин для эвакуации техники;
  • 10 тактических машин для буксировки и транспортировки оборудования;
  • Боеприпасы для взрыва и системы для разминирования;
  • Стрелковое оружие и более 28 миллионов патронов к нему и гранаты;
  • Запасные части и другое полевое оборудование.

Напомним, последний раз США объявляли о выделении военной помощи Украине 27 июня на общую сумму 500 миллионов долларов. В него вошли 30 БМП Bradley, 25 БТР Stryker и боеприпасы для HIMARS и Patriot.

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Дата публикации
Просмотры
891
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