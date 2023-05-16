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Брал по $4000 и отслеживал движение пограничников: парень организовал канал побега военнообязанных

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Брал по $4000 и отслеживал движение пограничников: парень организовал канал побега военнообязанных

В Прикарпатье молодой человек организовал канал побега военнообязанных. / Фото: Нацполиция Ивано-Франковской области

На Прикарпатье правоохранители задержали организатора незаконного пересечения границы.

Правоохранители задержали 22-летнего жителя Черновицкой области, который наладил канал нелегальной переправки за границу военнообязанных мужчин.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

Парню следователи объявили подозрение, а суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.

По данным правоохранителей, фигурант помогал незаконно пересекать границу двум мужчинам призывного возраста.

"Мужчина доставил военнообязанных к пограничныемпунктам, отслеживал движение пограничных нарядов и должен был обеспечить проход мимо официальных пунктов пропуска. За свои услуги фигурант брал по 4000 долларов США. Именно во время передачи средств его задержали правоохранители", — говорится в сообщении.

С места происшествия изъяты мобильные телефоны и другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность мужчины. В рамках досудебного расследования проводятся мероприятия по установлению всех участников преступной деятельности.

Напомним, житель Киевщины делал уклонистам "белые билеты", чтобы они могли беспрепятственно пересекать границу.

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