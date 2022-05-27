Брата в наручниках держали во дворе в мороз, а сестру пытались изнасиловать: установили двух российских военных

Брата в наручниках держали во дворе в мороз, а сестру пытались изнасиловать: установили двух российских военных

Черниговская областная прокуратура установила военнослужащих вооруженных сил РФ, которые издевались над мирными жителями во время оккупации части области и пытались изнасиловать несовершеннолетнюю.

Оба российских преступника сообщены о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Подозреваемые поселились в доме, где проживала семья — несовершеннолетняя девушка, ее брат и бабушка. Один из военнослужащих — командир подразделения, неоднократно пытался изнасиловать 16-летнюю девушку, заставляя к ней физическое и психологическое насилие. С целью преодоления сопротивления избивал ее по председателю оружием и душил. Угрожал убить его родню и отдать потерпевшую для изнасилования другим военнослужащим РФ", — говорится в сообщении.

Также, как установили следователи, военные страны-агрессорки неоднократно в морозную погоду удерживали брата девушки во дворе дома в наручниках и без верхней одежды, наносили телесные повреждения.

В Офисе генпрокрора подчеркивают, что сейчас устанавливаются другие военные ВС РФ, причастные к совершению преступлений против мирного населения.

Напомним, Служба безопасности Украины идентифицировала российских оккупантов, подозреваемых в пытках и убийстве поселкового головы, ее семьи и еще нескольких гражданских в Киевской области. С помощью видеокамер удалось узнать восемь российских военных.

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