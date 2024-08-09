Братчук назвал наиболее вероятный сценарий освобождения Крыма

Спикер украинской добровольческой армии "Юг" не верит в дипломатические решения по оккупации Крыма.

Освободить оккупированный россиянами Крым возможно исключительно военным путем.

Об этом заявил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире "Апостроф TV".

Он подчеркнул, что возвращение Крыма не станет "легкой прогулкой" для сил обороны.

"Но возьму на себя смелость и прокомментирую слова генерала Буданова – речь идет, прежде всего, о превращении Крыма в остров. Отрезание оккупационной армии от поставок, уничтожение их логистики, а мы понимаем, что это вполне реально, вместе с уничтожением вражеской инфраструктуры скорее создаст условия для освобождения нашего Крыма", — заметил Братчук.

Однако, по его словам, это возможно только в военной плоскости.

"Я не очень верю в дипломатические решения по деоккупации Крыма, возможно, какие-то определенные элементы, потому что этот вопрос полностью в военной плоскости. И как мы видим, та работа, которую проводят Силы обороны, приносит свои результаты", — резюмировал Братчук.

Ранее военный наблюдатель спрогнозировал, как будет происходить возвращение Крыма.

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