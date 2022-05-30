Братчук назвал причину срыва мобилизации в непризнанном Приднестровье и оценил угрозу для Одессы сейчас

Братчук назвал причину срыва мобилизации в непризнанном Приднестровье и оценил угрозу для Одессы сейчас

Угроза Одесщины со стороны непризнанного Приднестровья из-за провала мобилизации населения уменьшилась.

Мобилизация была провалена в самопровозглашённом Приднестровье, потому что многие потенциальные призывники выехали из подконтрольной Москве территории, поскольку не захотели идти на войну как "пушечное мясо". В то же время, пока на территории Молдовы есть Россия, там будет существовать определенный источник напряжения.

Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире Радио НВ.

"Приднестровцы считают, что РФ, как всегда, будет их использовать как пушечное мясо, а на фарш никто не хочет идти… Так что после нескольких провокаций, в том числе обстрела местного МГБ ("Министерства государственной безопасности" — ред.), много кто приднестровцев поспешили уехать в Украину и Молдову... Очевидно, провалом мобилизации обусловлена и отставка так называемого "правительства" Приднестровья, потому что российские кураторы не получили ожидаемых результатов", — объяснил Братчук.

Впрочем, он отметил, пока этот регион будет контролировать Москва, "определенно источников напряжения здесь будет присутствовать… И это понятно. Но второго фронта не будет".

Относительно возможного въезда на территорию Одесской области также диверсантов из Приднестровья, спикер ОВА отметил, что Силы обороны Одесского района отслеживают ситуацию в городе и приграничных районах, где осели большинство прибывших, в том числе потенциальные участники ДРГ.

Он заверил, что сотрудники СБУ и Сил обороны задерживали лиц, пытавшихся дестабилизировать ситуацию.

"Некоторые факты задержаний были обнародованы, а о других будет сообщено позже. Не обо всем сразу в интересах следствия спецслужбы извещают", — сказал он.

Напомним, жителя Приднестровья будут судить за организацию теракта в Одессе по заказу России.

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