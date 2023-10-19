Братчук объяснил, для чего Путин поручил патрулировать Черное море МиГ-31К с "Кинжалами"

Заявление российского диктатора Владимира Путина о патрулировании неба над Черным морем истребителями с "Кинжалами" — это не что больше, чем запугивание Запада.

Такое мнение высказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телеканала "Эспрессо".

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"Я думаю, что история с кинжалами это очередная пугала Путина, прежде всего, для Запада. Он до сих пор верил в то, что может напугать Запад. Об ATACMS президент РФ также пытался шутить, но его выдавали волнения", — сказал Братчук. .

Он также не исключает, что Путин таким образом хочет запугать и украинцев.

"Конечно, диктатор пытается испугать украинцев. Хотя для того, чтобы атаковать кинжалами, не нужно залетать авиации в акваторию Черного моря. Это можно было делать, так как это происходило, к сожалению, в начале полномасштабного вторжения... Но заметим, Путин даже ядерным оружием нас не запугал", – добавил Братчук.

Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал угрозы Путина о патрулировании МиГ-31К в Черном море.

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