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Братчук ответил, способны ли россияне на большое наступление на Запорожье

Братчук ответил, способны ли россияне на большое наступление на Запорожье

Россияне не способны на наступление на Запорожье / Фото: Associated Press

Спикер Украинской добровольческой армии Юг заявил, что оккупанты не способны к наступательным операциям на областной центр.

Большого наступления россиян в Запорожье не будет. Оккупанты не способны сейчас проводить подобные операции.

Об этом военный эксперт, представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук в эфире КИЇВ24.

По его словам, оккупанты не способны к наступательным операциям на областной центр. Враг продолжит терроризировать мирное население, в том числе с помощью авиационных обстрелов гражданских городов, применяя КАБы.

"О враждебном наступлении на сегодняшний день речь вообще не идет", — заявил Братчук.

Напомним, эксперт проанализировал угрозу наступления на Запорожье.

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