Братчук рассказал о ситуации на Левобережье: продвижения у россиян нет

В Херсонской области, на левом берегу Днепра, в районе села Крынки, российские оккупанты привлекают свои "элитные" войска. Впрочем, это не приносит армии РФ результатов. Что больше – моральное состояние не позволяет продвигаться вперед.

Об этом сказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телеканала FREEДОМ.

"Командующий российской группировкой "Днепр" генерал Теплинский пытается использовать на этом направлении те войска, которые они считают "элитными". Речь идет, прежде всего, о так называемых воздушно-десантных войсках РФ, о морской пехоте. Это и 810-я бригада из "Пропиской в городе Севастополь. Соответственно, и мотострелковые подразделения оккупанты задействуют. Не гнушаются использовать также свои подразделения "шторм-z"", — рассказал он.

Впрочем, по словам Братчука, моральное состояние этих "элитных" российских подразделений желает лучшего. Известно о нередких случаях, когда оккупанты просто бегут с поля боя. Вместо этого продвижения вперед армия РФ на этом участке фронта нет.

"Те штурмовые действия, которые враг пытается совершать, ни к чему не приводят. Более того, использование россиянами бронированной техники приводит к тому, что ее кладбище на левом берегу только увеличивается", — рассказал Братчук.

Он также обратил внимание, что враг пытается максимально задействовать все доступные ему средства. В частности, авиацию, чтобы выбить украинских военных из плацдармов на левобережье.

"Логистика сложная, это, мягко говоря, для нас, потому что форсирование Днепра это всегда это подвиг. Форсирование Днепра под огнем противника — это подвиг. Враг пытается давить и на танки. Пытается задействовать авиацию и весь арсенал, имеющий сегодня в наличия. Поэтому можно только себе представить, насколько сложна ситуация. Но наши ребята бьют врага", — подчеркнул Сергей Братчук.

Напомним, Генштаб 23 января в своем своде сообщил, что ВСУ отразили атаки возле Клищиевки и Роботиного. В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций.

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