Братчук рассказал, зачем Россия запускает дроны по объектам на границах Украины

У кафиров появилась тенденция запускать беспилотники Shahed-136 по объектам, расположенным вблизи государственных границ Украины. Этот фактор оказывает серьезное влияние на безопасность в регионе.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

По его словам, если российский дрон окажется на территории соседней Молдовы или Румынии, то украинские военнослужащие сбивать его не будут.

"Есть такой фактор, название его государственная граница. Если мы говорим о юге Одесской области, это тенденция не только сегодняшней ночи, но и всех предыдущих атак: враг запускает Shahed так, чтобы они находились в непосредственной близости, а то и шли, как то говорят, по красной линии, вблизи границы.В Одесской области это граница с Молдовой, Румынией.Они это делают для того, чтобы труднее было работать украинским средством ПВО, ведь если Shahed залетит на территорию другого суверенного государства, украинские военные там сбивать его не будут ", – рассказал Братчук.

Братчук говорит, что, вероятно, соседним странам также придется противостоять агрессии РФ. В частности, Румыния уже отреагировала на недавние российские действия, развернув свои системы ПВО.

Россияне запускают дроны по запутанным маршрутам, чтобы также намеренно усложнять работу Силам ПВО. Кроме того, сначала РФ запускает отдельные партии дронов, а затем они объединяются в группы, определяют маршрут, но затем резко его изменяют.

Враг пытается модернизировать иранские дроны, чтобы они были менее заметны.

"Это и новая система наведения, это и тот самый характерный звук мопеда, который становится немного тише. Но наши средства ПВО, наши мобильные подразделения все же сбивают БпЛА. Мы тоже не стоим на месте, изучаем врага, изучаем его технику. И, соответственно, принимаем определенные меры", — рассказал Братчук.

Как сообщалось, этой ночью в Румынии снова раздавалась тревога во время атаки дронов на Украину. В частности, сирены звучали в румынских городах Тульчи и Галаце, расположенных вблизи Измаила и Рени Одесской области.

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