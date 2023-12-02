"Братцы, зубов нету ни**я!": российский захватчик поделился впечатлениями после артобстрела ВСУ (видео)

Оккупант остался без зубов после попадания под артиллерийский огонь Сил обороны.

Российский оккупант, выживший после артиллерийского обстрела Вооруженных Сил Украины, делится впечатлениями от полученного ранения, явно скучая по стоматологу.

"Братцы, зубов нету ни**я!" – говорит захватчик на камеру смартфона.

Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов и обнародовал соответствующее видео.

"Братцы, зубов нету них*я!": оккупант поделился впечатлениями после обстрела ВСУ

Отметим, что потери россиян в Украине пересекли новую психологическую отметку. За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 1 070 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 331 110 единиц личного состава.

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