Братские могилы и массовые расстрелы: жуткие подробности "бучанской резни" на Киевщине

Людей в Буче пытали, расстреливали и хоронили в братских могилах.

После освобождения от российских оккупантов в городе Буча и других населенных пунктах Киевщины находят братские могилы, где российские убийцы хоронили мирных людей, которых расстреливали только потому, что они были украинцами. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что из Киевщины уже вывезли 410 тел украинцев, убитых оккупантами.

ТСН.ua собрал жуткие кадры массовых расстрелов украинцев российскими захватчиками.

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Массовые убийства украинцев готовились заранее

Так, частная американская компания Maxar Technologies сообщила, что первые признаки братской могилы у церкви Андрея Первозванного и всех святых в Буче были зафиксированы на спутниковых снимках еще 10 марта.

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В частности, на спутниковом снимке от 10 марта видны первые признаки раскопок братской могилы на территории храма. На спутниковом снимке от 31 марта изображено место захоронения с траншеей длиной примерно 13,7 метра в юго-западной части территории возле церкви.

Maxar

Однако, что Россия заранее планировала резню в городах свидетельствуют и данные британской разведки.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк добавил, что во время вторжения армия РФ везла с собой передвижные крематории. Именно у них оккупанты намеревались сжигать тела убитых мирных жителей Украины, чтобы скрыть свои военные преступления.

Братская могила в Буче на территории храма

Директор Ирпенского городского центра первичной медико-санитарной помощи Андрей Левковский рассказал, что на территории церкви в Буче раскопали братскую могилу. Там были обнаружены тела 67 гражданских украинцев, некоторых не удалось идентифицировать. Там с 10 марта оккупанты хоронили гражданских людей.

"67 гражданских мужчин похоронили на территории городской церкви города Буча. Были разные, некоторых даже не индетифицировали", — сообщил он.

Братская могила в селе Мотыжин Бучацкого района

После ухода оккупационных войск открылся еще один факт российских зверств против украинцев. В селе Мотыжин обнаружили братскую могилу. Там после освобождения Киевской области от оккупантов нашли тела старосты села Мотыжин Ольги Сухенко и ее мужа Игоря Сухенко. Россияне их похитили 10 дней назад – 23 марта.

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Улицы Бучи стали могилой для гражданских украинцев

Российские оккупанты убили стольких украинцев, что не успели их даже похоронить. Так, по данным местных, на улице Яблонской обнаружили 15 убитых украинцев. Перед расстрелом российские палачи завязали им руки.

После освобождения города от российских военных появились жуткие кадры, как улицы, канализационные коллекторы и подвалы, заполненные трупами невинных людей.

Украинский журналист Денис Казанский сообщил, что в Буче на улице Старояблонской во время осмотра нашли сожженные тела, вероятно, всей семьи.

Фото: Денис Казанский

Люди хоронили своих погибших родственников во дворах

Во дворах Бучи много в одиночку сбитых деревянных крестов. Своих родных и соседей в оккупации люди хоронили во дворах. Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщает, что в братской могиле вынуждены были похоронить 280 человек.

В одном из подвалов была казарма российских солдат, здесь спали, а в соседней комнате убивали гражданских. Мужчин связали, поставили на колени к стене, стреляли в голову. Среди убитых мужа нашла местная жительница Татьяна.

"Мне говорят, что Таня, там в подвале люди лежат, может там твой. Я прихожу, я его узнала по кроссовкам, по штанам, по лицу нет, потому что он лежал вот так. Когда его друг развернул, а он весь избит. Прижался, замерз, его оторвали, зафиксировали на мобилку, и там его вчера похоронили", — рассказывает женщина.

Реакция России на зверства своих военных в Буче и заявления СМИ РФ о "необходимости геноцида в Украине"

Российские власти зверства своих военных в Буче назвали выдумкой, а фото жестоко замученных людей – фейком. И это, несмотря на то, что весь мир увидел истинное лицо кремлевских убийц.

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Однако российская пропаганда не стесняется того, что произошло в Буче, и откровенно заявляет, что украинцев нужно продолжать убивать. Так, российские пропагандисты одного из изданий опубликовали статью "Что нужно сделать с Украиной". В этом материале российские пропагандисты открыто заявляют о геноциде и о том, что "украинцев террором нужно заставить отказаться от их национальности".

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