Братскую могилу в Буче раскапывали под вскрики людей, которые узнавали своих убитых родных

Братскую могилу в Буче раскапывали под вскрики людей, которые узнавали своих убитых родных

Эксперты должны идентифицировать тела, установить причины смерти и обстоятельства смерти.

В Буче началась эксгумация тел жертв русских захватчиков. Следователи и криминалисты раскрыли места временных захоронений. Эксперты должны идентифицировать тела, установить причины смерти и обстоятельства смерти. Чтобы впоследствии привлечь к уголовной ответственности российских палачей. По этому делу Украина рассчитывает на поддержку ЕС. Сегодня Руководители Евросоюза увидели, что после себя оставляют российские военные.

Об этом говорится в ТСН.

С помощью лопат и автопогрузчика один за другим тела убитых бучан достают из братской могилы. Труппы осматривают криминалисты. Сначала ищут документы, затем пытаются установить предварительную причину смерти и фотографируют для дальнейшей идентификации.

Тела прячут в мешки и рядом ставят номер. Иногда ужасную процедуру останавливает надрывный вопль местных зрителей. «До последнего не верил, хотел увидеть, как открыли сразу узнал его. Пошел к друзьям…», — рассказываю мужчина, узнавший брата.

Под номером 4 Владимир опознает тело своего младшего брата Дмитрия, он исчез 26 марта, за 5 дней до освобождения города.

«Его под руки взяли эти русские солдаты завели за трансформатор и там уложили, он не один там был. Столько наглядится, столько трупов, стоки мертвых, измученных, невинных людей. Так издеваться, они ничего не сделали», — говорит местный житель.

Это массовое захоронение жителей Бучи наскоро организовали во время оккупации. Коммунальщики собирали тела на улицах под обстрелами россиян. На территории бучанского храма экскаватором вырыли огромную могилу и похоронили здесь около семи десятков тел.

«Очень много свидетелей и потерпевших, указывающих, что местных жителей убивали просто так, что они вышли за хлебом. За лекарствам, или за то, что они говорят на украинском языке, или за то, что они волонтеры», — рассказывает руководитель бучанской прокуратуры Руслан Кравченко.

За полдня криминалисты успели достать и осмотреть 18 тел. 16 жертв погибли от огнестрельных ранений. В Генпрокуратуре это называют не только военным, но и преступлением против человечности.

«Даже если мы не установим, кто нажимал на пусковой крючок из солдат или офицеров. Мы точно будем знать воинскую часть. Мы будем привлекать к ответственности командование. Поэтому они никуда не денутся», – заявляет генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Из-за дождя работу здесь прекращают. Некоторые тела все еще остаются в земле. В настоящее время к месту массового захоронения подходит руководство европейской комиссии. Украинский премьер-министр, вместе с мэром Бучи, показывают последствия русского мира. Урсула фон дер Ляен не скрывает своих впечатлений. «Мы увидели то, чего нельзя себе представить. Мы увидели в Буче раздавленную человечность, мы увидели ужасное лицо русской войны, мы увидели безоговорочный ужас от того, что делают русские войска повсюду, где они заявляются. Мы видим, что здесь граница демократии и ее защищают украинские воины», — говорит она.

Бучу после увольнения уже несколько дней убирают. Но рядом разрушенными, поврежденными домами, все еще можно увидеть решетку разбитую технику — европейцы проходят мимо нее. В память о невинных жертвах Бучанской резни они зажигают свечи в храме св. Андрея Первозванного и обещают поддерживать Украину.

Читайте также:

Под постоянными обстрелами из артиллерии и фосфорными минами военные останавливают атаки врага в Северодонецке

В РФ заявили, что СБУ готовит провокацию на химзаводе под Харьковом, который уничтжили 10 лет назад

"Наши военные еще сразятся, как бы им ни было сложно" — Арестович о Мариуполе