Брату херсонского нардепа-предателя Ковалева сообщили о подозрении: заправлял танки РФ и воровал зерно

По материалам СБУ подозрение получил брат экс-нардепа-предателя Алексея Ковалева, Юрий Ковалев, заправлявший российские танки и вывозивший зерно из Херсонской области в Россию.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители собрали доказательства государственной измены на депутата Херсонского облсовета Юрия Ковалева.

По данным следствия, в настоящее время он входит в состав оккупационной "Думы Херсонской области" от путинской партии "Единая Россия" и продолжает содействовать вооруженной агрессии против Украины.

"Используя "статус" своего брата, Юрий Ковалев "переориентировал" на нужды страны-агрессора более 20 подконтрольных компаний в регионе. Для этого осуществил их "перерегистрацию" по российскому законодательству", — рассказали в СБУ.

Среди них – местный агрохолдинг, в этом году переправивший в Россию почти 35 тысяч тонн украинского зерна на общую сумму 140 млн грн.

Также установлено, что по указанию Юрия Ковалева подконтрольные ему автозаправочные станции осуществляли внеочередное обеспечение горючим военной техники РФ, в том числе вражеских танков и бронемашин.

Кроме того, компании фигуранта активно снабжали "пропайками" рашистов, находящихся на российских блокпостах в оккупированной части региона.

Также предприятия Юрия Ковалева регулярно финансируют бюджет РФ в виде уплаты "налогов" и "сборов". Только за август 2022 года одна из его агрокомпаний перечислила в пользу захватчиков около 3 млн рублей.



На основании собранных доказательств Юрию Ковалеву сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Поскольку он находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

Напомним, депутат-предатель Алексей Ковалев активно сотрудничает с российскими оккупантами в Херсонской области.

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