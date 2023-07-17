"Брэдли спас нам жизнь": Сенцов снова получил ранение на фронте — фото

Украинский режиссер и военный ВСУ Олег Сенцов сообщил, что во время десантирования его подразделение попало под артиллерийский обстрел.

Об этом он написал в Facebook, опубликовав фото из машины скорой помощи.

Олег Сенцов попал под артиллерийские обстрелы и получил ранения. / Фото: Олег Сенцов / Facebook

Олег Сенцов с побратымами во время десантирования попал под артиллерийский обстрел. Три человека получили осколочные ранения. Сенцову вытащили осколки из лица. Он также сообщил, что во время артиллерийских обстрелов бойцы находились в машине Брэдли, спасшей им жизнь.

"Неделя не задалась. На первом же боевом выходе по возвращению, во время десантирования, попали под артиллерийский обстрел. Брэдли снова спас нам жизнь. Трое раненых, в основном осколки. Из лица уже вытащили, мелкие в руке и ноге останутся со мной навсегда. У других ребят тоже все хорошо — запорожские врачи знают свое дело, спасибо!", — говорится в сообщении.

Напомним, 10 июля Олег Сенцов получил контузию во время ближнего боя на фронте.

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