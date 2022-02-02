Брел к позициям ВСУ пьяным и "под кайфом": на Донбассе задержали боевика-рецидивиста

Брел к позициям ВСУ пьяным и "под кайфом": на Донбассе задержали боевика-рецидивиста

Террорист заявил, что устал от войны и хочет увидеть жену и детей, живущих на подконтрольной нашему правительству территории.

В зоне ООС в Луганской области украинские военные задержали пьяного боевика.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Террорист был замечен, когда он двигался через линию боевого столкновения в сторону украинских позиций. Оккупант находился в состоянии сильного наркотического и алкогольного опьянения.

Военным он рассказал, что решил вернуться на подконтрольную украинским властям территорию, потому что разочаровался в идеях "русского мира". Террорист заявил, что устал от войны и хочет увидеть жену и детей, живущих на подконтрольной нашему правительству территории.

Злоумышленник рассказал, что с 2011 до 2016 года "сидел" в одной из исправительных колоний Луганщины за разбой. Выйдя на свободу, сразу присоединился к составу незаконных вооруженных формирований. В террористической группировке им. Платова он получил прозвище "Малек". В рядах оккупантов мужчин исполнял обязанности стрелка, снайпера и гранатометчика.

По информации СБУ, он принимал непосредственное участие в боевых действиях против сил АТО/ООС. В частности, прицельный огонь из гранатометов по бронетехнике сил ООС в районе Новоалександровка и Троицкого Попаснянского района Луганщины.

Задержанный рассказал о низком морально-психологическом состоянии личного состава оккупационных войск. Террористы систематически злоупотребляют алкоголем на линии столкновения.

Также мужчина жаловался на неуставное поведение командования. По словам задержанного, деятельность его группировки постоянно контролирует кадровый военнослужащий вооруженных сил России, проходящий службу на ротационной основе.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности злоумышленника.

Напомним, что в Луганской области задержали террористку "ЛНР", которая приехала оформлять украинскую пенсию.

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