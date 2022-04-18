Бренды, которые не гнушались сотрудничать с фашистами, и сейчас обходят санкции и торгуют с россиянами

Всемирно известные бренды вроде бы против россиян, но оказывается на самом деле, это не так.
Российские блоггеры на весь мир причитают, как их унижает бренд "Шанель", потому что в одном из магазинов Арабских Эмиратов заставили подписать письмо о запрете носить сумку в России. Представители модного дома инцидент не прокомментировались. Но в любимом городе шоппинга состоятельных россиян – Милани, таких ограничений не просто нет, перед клиентами из РФ еще извиняются.
Об этом говорится в ТСН.
В Милане бесчисленное количество магазинов. Российских перекупщиков, которыми представились журналисты ТСН, здесь радушно встречают и готовы им все продавать, несмотря на санкции.
Баленсиага – один из немногих магазинов, работавший и во время Второй мировой войны в Париже. Из исторических фактов, которые приводит британское издание «Индепендент», Кристобаль Баленсиага уже шил платья для жены поддерживавшего фашистов генерала Франко и без проблем перешел на обслуживание пассий нацистских генералов.
Современный консультант в Баленсиге услышав, что клиентки из России переспросил, живут ли сейчас в Италии. «А, ну тогда для нас вы итальянки», – говорит продавец.
А у дизайнера Кристиана Диора была личная драма, связанная с нацистами. В Книге «Мисс Диор. История о смелости и кутюрье» описана биография его сестры Катрин, которая принадлежала французскому сопротивлению – ее похитили и пытали фашисты. Но сам Диор никогда не высказывался по поводу режима. Более того – стал одним из немногих дизайнеров, кому нацисты разрешали работать в оккупированном Париже.
Услышав русский в бутике «Диор», появляется консультант из Литвы. Она только предупреждает, что не будет возвращения такс-фри. Российские кредитки, говорит, принимают, если они не заблокированы, и очень извиняются, что столь несправедливый Евросоюз запретил возвращать россиянам налог на добавленную стоимость – это фактическая скидка для всех нерезидентов. Идею использовать украинцев для возвращения такс-фри – поддерживает.
Французский модный дом «Луи Витон» очень отрицательно воспринимает упоминание их тесного сотрудничества фашистами. Во время написания биографической книги «Луи Витон французская сага» автор Стефани Бонвичини, сделала открытие: бренд поддерживал режим Виши, отвечавший за депортацию французских евреев. Также, члены семьи Vuitton активно поддерживали марионеточное правительство во главе с маршалом Филиппом Петеном, прислужником Гитлера, и зарабатывали, производя предметы роскоши оккупантам. Следовательно, это был единственный магазин, которому разрешили разместиться в гостинице «Дю Пак», рядом со штаб-квартирой французских чиновников.
«Луи Витон» оскандалился уже в начале полномасштабного вторжения России в Украину – издал коллекцию браслетов с орковской буквой Z. Которую до сих пор не снял с продаж. В бутике тоже консультант стелется перед россиянами. По просьбе, достал все наличные рюкзаки, и все радостно продаст, тоже сомневается, удастся ли получить такс-фри. В остальном – никаких проблем. «Конечно, вы что, конечно продам», – говорит продавщица.
Удивляться бесполезно, ведь один из владельцев бренда – Антуана Арно – женат на известной российской модели Водяновой. Поэтому своим здесь рады.
Магазин "Гучи" также не отличился своей поддержкой к украинцам. Консультантка итальянка радостно ищет пять пар кроссовок и даже обещает такс-фри.
Во время второй мировой, как описано в книге французского журналиста Хэла Она «В постели с врагом: тайная война Коко Шанель», дизайнер завербовала нацистская военная разведка. Женщина была любовницей немецкого офицера Гюнтера фон Динклаге.
"Шанель", якобы зарекомендовавший себя строгой позицией к россиянам, когда продавцы в Дубае требовали расписку, что сумочка не поедет в Россию, российские блоггеры показательно резали сумки этого бренда, но оказывается, зря.
Русскоязычных клиентов встречает консультант из Беларуси и говорит, что до 10 тысяч евро готовы продать все и россиянам и белорусам. Ведь ненависти к ним нет. «Мы не ненавидим абсолютно, это не наше решение, мы должны адаптироваться к законам… Когда не будет больше санкций, мы с радостью откроем наши бутики и будем разрешать продажу… Нам тоже некомфортно в этой ситуации», — говорит продавец.
Выходит, что все эти единичные непродажи россиянам – отнюдь не политика брендов. Разве что – позиция отдельных магазинов или даже продавцов.
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