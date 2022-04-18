Бренды, которые не гнушались сотрудничать с фашистами, и сейчас обходят санкции и торгуют с россиянами

Бренды, которые не гнушались сотрудничать с фашистами, и сейчас обходят санкции и торгуют с россиянами

Всемирно известные бренды вроде бы против россиян, но оказывается на самом деле, это не так.

Российские блоггеры на весь мир причитают, как их унижает бренд "Шанель", потому что в одном из магазинов Арабских Эмиратов заставили подписать письмо о запрете носить сумку в России. Представители модного дома инцидент не прокомментировались. Но в любимом городе шоппинга состоятельных россиян – Милани, таких ограничений не просто нет, перед клиентами из РФ еще извиняются.

Об этом говорится в ТСН.

В Милане бесчисленное количество магазинов. Российских перекупщиков, которыми представились журналисты ТСН, здесь радушно встречают и готовы им все продавать, несмотря на санкции.

Баленсиага – один из немногих магазинов, работавший и во время Второй мировой войны в Париже. Из исторических фактов, которые приводит британское издание «Индепендент», Кристобаль Баленсиага уже шил платья для жены поддерживавшего фашистов генерала Франко и без проблем перешел на обслуживание пассий нацистских генералов.

Современный консультант в Баленсиге услышав, что клиентки из России переспросил, живут ли сейчас в Италии. «А, ну тогда для нас вы итальянки», – говорит продавец.

А у дизайнера Кристиана Диора была личная драма, связанная с нацистами. В Книге «Мисс Диор. История о смелости и кутюрье» описана биография его сестры Катрин, которая принадлежала французскому сопротивлению – ее похитили и пытали фашисты. Но сам Диор никогда не высказывался по поводу режима. Более того – стал одним из немногих дизайнеров, кому нацисты разрешали работать в оккупированном Париже.

Услышав русский в бутике «Диор», появляется консультант из Литвы. Она только предупреждает, что не будет возвращения такс-фри. Российские кредитки, говорит, принимают, если они не заблокированы, и очень извиняются, что столь несправедливый Евросоюз запретил возвращать россиянам налог на добавленную стоимость – это фактическая скидка для всех нерезидентов. Идею использовать украинцев для возвращения такс-фри – поддерживает.

Французский модный дом «Луи Витон» очень отрицательно воспринимает упоминание их тесного сотрудничества фашистами. Во время написания биографической книги «Луи Витон французская сага» автор Стефани Бонвичини, сделала открытие: бренд поддерживал режим Виши, отвечавший за депортацию французских евреев. Также, члены семьи Vuitton активно поддерживали марионеточное правительство во главе с маршалом Филиппом Петеном, прислужником Гитлера, и зарабатывали, производя предметы роскоши оккупантам. Следовательно, это был единственный магазин, которому разрешили разместиться в гостинице «Дю Пак», рядом со штаб-квартирой французских чиновников.

«Луи Витон» оскандалился уже в начале полномасштабного вторжения России в Украину – издал коллекцию браслетов с орковской буквой Z. Которую до сих пор не снял с продаж. В бутике тоже консультант стелется перед россиянами. По просьбе, достал все наличные рюкзаки, и все радостно продаст, тоже сомневается, удастся ли получить такс-фри. В остальном – никаких проблем. «Конечно, вы что, конечно продам», – говорит продавщица.

Удивляться бесполезно, ведь один из владельцев бренда – Антуана Арно – женат на известной российской модели Водяновой. Поэтому своим здесь рады.

Магазин "Гучи" также не отличился своей поддержкой к украинцам. Консультантка итальянка радостно ищет пять пар кроссовок и даже обещает такс-фри.

Во время второй мировой, как описано в книге французского журналиста Хэла Она «В постели с врагом: тайная война Коко Шанель», дизайнер завербовала нацистская военная разведка. Женщина была любовницей немецкого офицера Гюнтера фон Динклаге.

На самом ли деле всемирно известные бренды против россиян

"Шанель", якобы зарекомендовавший себя строгой позицией к россиянам, когда продавцы в Дубае требовали расписку, что сумочка не поедет в Россию, российские блоггеры показательно резали сумки этого бренда, но оказывается, зря.

Русскоязычных клиентов встречает консультант из Беларуси и говорит, что до 10 тысяч евро готовы продать все и россиянам и белорусам. Ведь ненависти к ним нет. «Мы не ненавидим абсолютно, это не наше решение, мы должны адаптироваться к законам… Когда не будет больше санкций, мы с радостью откроем наши бутики и будем разрешать продажу… Нам тоже некомфортно в этой ситуации», — говорит продавец.

Выходит, что все эти единичные непродажи россиянам – отнюдь не политика брендов. Разве что – позиция отдельных магазинов или даже продавцов.

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